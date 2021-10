Justiça decreta prisão preventiva de acusado de assassinar ex-presidiário

- Publicidade-

Fernando Ferreira da Silva teve o flagrante homologado e a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia. O detento monitorado é acusado pelo assassinato de Uique Marreiro Ipólito, de 39 anos. O crime aconteceu na madrugada do último dia 24, no Conjunto Waldemar Maciel, região do Calafate. Uique Marreiro, que era ex-presidiário, foi morto com uma facada no peito.

Horas após o crime, Fernando Ferreira foi preso durante uma ação de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. Ele foi localizado em casa na região do preventório. Segundo a investigação, após o crime, o acusado se escondeu em uma residência no Waldemar Maciel, mas ao amanhecer fugiu para o preventório, onde acabou preso.

Na sede da Delegacia de Homicídios, Fernando Ferreira confessou a autoria do crime após o relatório de monitoramento do IAPEN apontar que o acusado esteve no local do crime durante a madrugada.

Como foi preso em flagrante, a DHPP terá 10 dias para finalizar o inquérito policial do caso.