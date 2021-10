Jovens são atropelados durante briga em Senador Guiomard, confira vídeo:

- Publicidade-

Polícia Militar pede ajuda para identificar o motorista do veículo branco que se evadiu do local

Dois jovens, um de 21 anos e outro de 24 anos, estavam em uma briga no meio da Avenida Castelo Branco, no centro de Senador Guiomard, na madrugada deste sábado (2), quando um carro branco em alta velocidade atropelou os dois.

Após o atropelamento, o motorista do veículo branco se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Os jovens foram encaminhados ao hospital Dr. Ary Rodrigues, uma das vítimas apresentou escoriações pelo corpo e uma lesão na testa, e também reclamou de fortes dores por todo o corpo. A outra vítima apresentou tontura e uma lesão no cotovelo esquerdo, além de inchaço na mão direita.

A Polícia Militar por meio das redes sociais, publicou o vídeo do momento do atropelamento e pede ajuda para identificar o condutor do veículo.

Confira o vídeo: