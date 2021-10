Jovem que tentava se jogar da ponte Juscelino Kubitschek, em Rio Branco, é salvo por bombeiros

- Publicidade-

Um jovem monitorado pelo Iapen, que não teve seu nome identificado, foi salvo pelo Corpo de Bombeiros quando tentava se jogar da ponte Juscelino Kubitschek (metálica) em Rio Branco na noite desta terça-feira (19).

A reportagem do Notícias da Hora esteve no local acompanhando o trabalho dos bombeiros e foi informada que o rapaz está no semiaberto e tem problemas de depressão. Ele tentou voltar com a mulher e por três vezes foi até a casa dela, mas ela se recusa a reatar o relacionamento.

Uma viatura do Instituto de Administração Penitenciária foi a primeira a chegar ao local. Quando viram que o rapaz tentava se jogar da ponte, os policiais penais acionaram o Corpo de Bombeiros.

Após o salvamento, o jovem foi levado ao Pronto-socorro, para atendimento médico, e depois será encaminhado para casa.