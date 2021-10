Jovem de 24 anos é preso no Rio Liberdade com quase 9 kg de cocaína, durante abordagem policial a um ônibus

- Publicidade-

Um jovem de 24 anos foi preso na noite dessa terça-feira, 19 de outubro. De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz que estava em um ônibus que ia para Rio Branco, tinha na bagagem 8,830 gramas de pasta base de cocaína.

No posto policial do Rio Liberdade em Cruzeiro do Sul, os policiais fizeram a abordagem no ônibus e durante uma fiscalização de rotina no bagageiro do veículo, encontraram dentro de uma caixa térmica nove tabletes com a droga.

A policia identificou o responsável pelo entorpecente que havia saído da Vila Assis Brasil em direção à rodoviária e consequentemente à capital do estado. O acusado de tráfico, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. A polícia informou que o passageiro já está à disposição da justiça.