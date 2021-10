Jovem casal que morreu na BR-364 é velado na Capital

- Publicidade-

Os corpos do casal Emerson Hugalde da Cunha e Naida Queiroz Fernandes, que morreram em grave acidente na BR-364 na manhã deste domingo, estão sendo velados na Funerária D. Bosco, em Porto Velho O enterro acontece por volta das 16 horas no cemitério Santo Antônio. Eles morreram após colisão da moto, dirigida por Emerson, contra um ônibus da Empresa Eucatur. Naida Queiroz era funcionária do Tribunal de Justiça e o esposo prestava serviços para a UNIMED. Os dois eram amantes do motociclismo. O jovem fazia parte do grupo Abutres e era conhecido como Emerson Kuririn Abutre′s. Ambos tinham 28 anos.

CASAL MORRE EM GRAVE ACIDENTE NA BR-364

O casal Hemerson Hugalde da Cunha e Naida Queiroz Fernandes, ambos com 28 anos, morreu na manhã deste domingo em um grave acidente na BR-364, sentido Ariquemes. Os dois estavam em um moto e colidiram de frente em um ônibus da Eucatur nas proximidades da entrada para a Linha Triunfo. Eles estariam em alta velocidade, segundo relato de pessoas que testemunharam a colisão. No acidente, outras quatro pessoas ficaram feridas. Relatos de amigos do casal dão conta que eles estavam em uma fazenda onde participaram de um encontro na noite anterior e decidiram retornar a Capital pela manhã