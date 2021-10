Jonas Esticado lança música escrita por DJ Ivis e gera polêmica

- Publicidade-

Jonas Esticado acaba de lançar Boto com Pressão, música que tem como compositor DJ Ivis. Este é o primeiro trabalho do artista depois que ele foi preso e indiciado pela Polícia Civil por agredir a ex-mulher , Pâmella Holanda, em julho deste ano. O TJ-CE (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará) determinou a liberdade de DJ Ivis, na última sexta-feira (22).

Nas redes sociais, o novo single gerou polêmica e dividiu opiniões entre os internautas “Composição do DJ Ivis?”, ironizou um internauta, com um emoji de palhaço. “DJ Ivis compôs a música e o povo biscoitando… Ah não”, escreveu mais uma. “Ódio”, respondeu outra.

Vale lembrar que na época em que os vídeos de agressão vieram à tona, cantores como Zé Felipe, Latino, Xand Avião e mais famosos suspenderam projetos e parcerias pré-programados com DJ Ivis antes do ocorrido.

Relembre o caso

DJ Ivis foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. Tramita em paralelo outro inquérito contra o artista, aberto pela Delegacia da Mulher, em Fortaleza. Enquanto isso, Iverson de Souza Araújo permanece preso na unidade prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza.

A ida dele para a unidade prisional ocorreu após audiência de custódia, realizada em 16 de julho, na capital cearense. Anteriormente, Ivis estava encarcerado na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap). Pamella alega ter sido vítima das agressões do ex-companheiro durante meses, e chegou a dizer que o esposo tentou estrangulá-la no banheiro.