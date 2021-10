Jojo Todynho encontra Naomi Campbell em viagem para Paris: ‘Zerei a vida’

- Publicidade-

Nesta sexta-feira (01/10), a cantora Jojo Todynho compartilhou um registro em seu Instagram onde aparece ao lado da modelo Naomi Campbell , durante sua passagem por Paris. Ela conheceu a personalidade internacional devido a semana de moda que está ocorrendo na capital francesa.

A funkeira compartilhou o momento e, após o encontro, notou que a famosa a começou a segui-la nas redes sociais. “Nem sei o que falar…Naomi. I Love you! Tirando o casaco que encheu minha roupa de pelo, eu zereeeeei mais uma vez Paris” , disse ela.

“Tive que deixar de seguir para ter essa certeza e seguir de volta, gente. Eu não estou acreditando. A Naomi me segue! Esquece! Zerei a vida. Cada hora um infarto diferente” , finalizou a artista, ainda surpresa.

“Definição de zerar a vida! Vocês querem saber agora? Naomi Campbell, gente. Oh my God, eu não estou acreditando. Estou muito internacional. Não estou acreditando! E eu, falando com ela: ‘tudo bem?’ e ela: ‘tudo bem’. Zerei mais ainda a vida”

Jojo Todynho

Nesta última terça-feira (29/09), Jojo prestigiou Neymar Jr.

em um jogo do PSG pela Liga dos Campeões da Europa . A cantora assistiu o brasileiro e seus companheiros vencerem o Manchester City por 2×0. “Gente, se é emocionante assistir ao jogo de casa, imagina daqui, pessoalmente” , disse a artista.

Com ela, estavam Leo Picon e sua irmã, Jade , apontada como o novo affair de Neymar . Ao final do jogo, Todynho tietou o brasileiro e o astro francês Kylian Mbappé , um dos craques do PSG . Depois da partida, a campeã de A Fazenda 12 se produziu para curtir uma balada na capital francesa, com direito a palhinha do seu sucesso “Que tiro foi esse”.

Jojo chegou em Paris no sábado e vem fazendo o roteiro pelos principais pontos da metrópole, como a Champs Elysé.