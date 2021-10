Jogo de hoje! Fortaleza x Atlético-MG. Onde assistir e prováveis times

Com larga vantagem após a goleada de 4 a 0 no jogo de ida, podendo perder por até três gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil, o Atlético-MG encara o Fortaleza (veja galeria de fotos abaixo) pelo jogo de volta das semifinais do mata-mata nacional, nesta quarta-feira, 27 de outubro, às 21h30, no Castelão, na capital do Ceará.

O time mineiro terá de administrar o placar elástico do Mineirão para ir à sua terceira decisão do torneio, que pagará ao vencedor mais de R$ 54 milhões e garantirá uma vaga na Libertadores de 2022.

O técnico Cuca não terá Nathan Silva, que ja disputou a Copa do Brasil, Mariano e Savarino, lesionados e Allan, suspenso. No Leão, Vojvoda terá seis desfalques: Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes. Tinga, Lucas Crispim, Robson e Yago Pikachu também estão fora, todos lesionados.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 21h(de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos do SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

FORTALEZA (Técnico:Juan Pablo Vojvoda)

​

Boeck; Daniel Guedes, Titi e Jussa; Edinho, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Wellington Paulista (Romarinho). Desfalques: Marcelo Benevenuto e Lucas Lima (já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes). Tinga, Lucas Crispim, Robson e Yago Pikachu (lesionados)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca )

Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Jair, Zaracho e Nacho; Keno (Vargas) e Hulk. Desfalques: Nathan Silva (já disputou a Copa do Brasil por outro time), Mariano e Savarino (lesionados)