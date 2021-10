Irmãos protagonizam surpreendente disputa no 1° Torneio de Tênis do Sindmed-AC

- Publicidade-

Como parte da programação da Semana dos Médicos, que buscou incentivar a prática de esportes, o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizou o 1° Torneio de Tênis em dupla, no Sesi, no sábado, 23. Os campeões da competição foram Marcus Yomura e João Elias.

As partidas começaram às 8h e seguiram até às 14h em meio à disputas acirradas, contando com tenistas experientes e iniciantes que puderam trocar conhecimento e colocar suas técnicas a prova.



“Ficamos felizes com a adesão dos médicos no campeonato, contribuindo para realizar a interação entre colegas médicos, fortalecendo os laços de amizade”, afirmou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.

Na formação das duplas, os filiados puderam convidar tenistas não médicos, contribuindo com o alto nível nas disputas, além de promover a boa forma e saúde por meio da prática de esportes.

O presidente da Federação Acreana de Tênis (Fact), Alan Carlos Ferreira, agradeceu o apoio do Sindicato que contribuiu para incentivar o esporte no Estado. “Agradecemos a todos que contribuíram para construir essa história da prática do tênis. O Sindicato dos Médicos é mais um parceiro nosso que ajudou a aproximar pessoas, proporcionando este campeonato”.

A partida final foi disputada entre irmãos, sendo Marcus Yomura e João Elias de um lado da quadra e do outro lado Marion Yomura e Wilson Leite que ficaram com o segundo lugar.



“Queremos incluir as práticas esportivas no calendário festivo dos médicos nos próximos anos, por isso iremos propor novas competições para 2022, como o futebol”, explicou um dos organizadores da Semana do Médico, Ítalo Maia.