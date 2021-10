Irmãos acusados de executar amigo de infância começam a ser interrogados

- Publicidade-

O processo que apura a morte do ex-jogador de escolinha de futebol Samuel Conceição da Silva, caminha para a fase final, nesta sexta-feira, 8, teve início a audiência de instrução e julgamento do caso.

Durante a sessão que acontece na 1ª vara do Tribunal do Júri serão ouvidas as testemunhas de acusação de defesa.

Na sequência os três maiores envolvidos no crime serão interrogados.

Os irmãos Paulo Ricardo de Almeida Martins e Walisson Campos de Almeida e ainda Rodrigo Dantas de Mendonça foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

O trio, segundo a investigação da DHPP, planejou e executou o assassinato de Samuel Conceição de 18 anos.



O jovem foi executado, decapitado e teve o corpo enterrado em uma área de mata no Ramal da Zezé Região do Belo Jardim, a investigação apontou que a vítima foi levada de casa no dia 2 de março deste ano.

Logo depois foi julgada e teve a sentença de morte decretada. O cadáver foi encontrado no dia seguinte.

Os irmãos Paulo Ricardo e Walisson Campos, que eram amigos de infância da vítima, participaram diretamente do crime, junto com um adolescente.

Enquanto, Rodrigo Dantas teria ordenado a execução. O homicídio foi motivado pela guerra de facções.