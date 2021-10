Invasão : ”gatuno” invade casa para roubar e é capturado pela população

- Publicidade-

O ”gatuno” não teve o nome divulgado, mas segundo os policiais do 1• Batalhão e as testemunhas, ele já é um velho conhecido naquela região central por praticar furtos em residências na calada da noite ou na luz do dia.

Desta vez, o homem que também é dependente químico entrou em uma residência próximo do Esborba, mas se deu mal.

Apesar do ”gatuno” entrar sorrateira e silenciosamente, ele foi visto e ao tentar fugir acabou sendo capturado por populares.

Depois de levar uns conselhos da população ele foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes pelos policiais do Primeiro Batalhão.