Informações completas: Homem leva facada e é socorrido pelo SAMU

A vítima, Juliano Cruz da Silva, 38 anos, foi ferida na região da cabeça e nas costa. A informação de que a ocorrência teria sido de ferimento por arma branca (faca) foi confirmada pela polícia.

A tentativa de homicídio aconteceu no início da noite deste domingo, 31, na rua Tião Natureza, bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral.

De acordo com a Polícia Militar, Cruz foi atingindo por, pelo menos, cinco facadas, após se desentender com um vizinho. Os golpes atingiram a cabeça e as costas da vítima.

O Samu foi acionado e, segundo os paramédicos, o estado de saúde é considerado grave. A Polícia foi acionada, mas o agressor fugiu do local impedindo assim sua prisão.

Uma acompanhante, que veio na viatura com a vítima, informou apenas que Juliano é seu vizinho e que aconteceu uma confusão onde ele foi ferido.

O caso será investigado pelo Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

