Imprudência: Carro faz condução proibida e bate em motociclista. Motorista se nega a fazer bafômetro e é levado para delegacia.

A vítima, um homem de 34 anos, Jeferson de Araújo Freitas, estava, pela primeira vez, trabalhando no turno da noite. Ele que é entregador, agora também fazia o serviço de mototaxi.

Ele ia no sentido bairro/centro na avenida Ceará, quando o veículo, um Duster de Placa QEJ 0979, e que também vinha na Ceará, porém no sentido contrário, bateu em sua moto.

Ao abrir o sinal, Jeferson seguiu na pequena ladeira e foi atingido violentamente pelo carro que fez uma conversão que é proibida naquele cruzamento, que é virar para a esquerda.

A motocicleta ficou completamente destruída.

Uma ambulância básica foi encaminhada para o local que logo contou com o apoio da 01.

O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro com graves fraturas no maxilar e escoriações pelo corpo, porém consciente.

O condutor do veículo, segundo os policiais do Batalhão de Trânsito se negou a fazer o exame bafométrico, mas os policiais observaram o odor etílico, assim como outros sintomas de ingestão de bebida alcoólica e disseram que o motorista seria conduzido para Delegacia de Flagrantes, para devidos procedimentos legais.

A esposa da vítima foi comunicada do acidente e estava bastante nervosa ao chegar no local.

Pessoas que também estavam no carro disseram que o condutor vai arcar com toda as despesas e dar a assistência necessária para a vítima.

