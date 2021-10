Idoso morre após ser atropelado e esmagado por carreta em rodovia no interior do AC

Conforme a polícia, a carreta trafegava sentido Cruzeiro do Sul a Tarauacá, quando o idoso saiu da frente de um caminhão freteiro que estava parado na pista. Ao tentar atravessar a rodovia, ele foi atingido em cheio pela carreta que fazia a ultrapassagem.

O corpo da vítima foi arrastado pela carreta e ficou preso ao eixo traseiro. Ainda segundo a polícia, o idoso teve parte do corpo triturado pelos pneus do veículo.

O motorista permaneceu no local do acidente e relatou à polícia que vinha da cidade de Cruzeiro do Sul para Tarauacá. Ele disse que ainda tentou desviar, mas não foi possível e acabou atropelando a vítima.

“Interroguei o motorista do caminhão, foi feito o teste de bafômetro nele e não tinha nada de teor alcóolico no sangue. Como ele permaneceu no local, ele foi ouvido e liberado. Agora, vou apurar melhor os fatos para ver se foi indiciar ele ou não pelo crime de homicídio culposo”, disse o delegado de Tarauacá, Valdinei Soares.

O local do acidente foi isolado para o trabalho da equipe técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para as devidas providências de recolher o corpo da vítima.