IDOSO DE 76 ANOS É PRESO APÓS ABUSAR SEXUALMENTE DE CRIANÇA DEFICIENTE DE 09 ANOS

Nesta sexta-feira, 08, um fato estarrecedor foi registrado no município de Capixaba. Um idoso de 76 anos foi preso após abusar sexualmente de uma criança de 09 anos, na Hortigranjeira, zona rural do município.

O fato aconteceu por volta das 9h, quando o idoso levou a criança para uma mata na localidade. Testemunhas do local, acionaram a Polícia Civil do município, que agiu rapidamente e prendeu o senhor, que já tem passagem pela polícia e já esteve preso pela prática do mesmo crime.

A criança, que segundo informações apresenta problemas de saúde mental foi ouvida pela polícia. Porém negou os fatos. “A verdade é que a criança não sabe nem o que está acontecendo, pois apresenta certos tipos de transtorno. Esse tipo de crime é estarrecedor, mas a comunidade agiu rápido e logo que comunicou à Delegacia, prendemos o acusado”, disse o Delegado da Polícia Civil Aldizio Neto.