Idosa morre ao tentar atravessar pista

Uma mulher de 65 anos morreu, na noite da última segunda-feira (18/10), após ser atropelada ao atravessar o Eixinho Norte, na altura da Quadra 205 Norte, por volta das 21h. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente de trânsito envolveu um carro de passeio e uma motocicleta de entrega de comida.

A vítima, identificada apenas como Maria de Fátima, morreu no local do acidente. A corporação não soube informar se a vítima foi atingida pelo veículo ou pela motocicleta. A perícia da Polícia Civil foi acionada para entender a dinâmica do acidente. A pista do Eixinho Norte, sentido Sobradinho, está interditada.

De acordo com os bombeiros, o condutor do carro, Wesley Italo, 42 anos, não se feriu e o motociclista, Hotton Lucas, 28, teve escoriações leves pelo corpo, não necessitando de transporte para o hospital.

Nas imagens do acidente é possível ver o corpo da idosa na faixa da direita, entre o meio da pista e a calçada. A motocicleta ficou derrubada próximo ao canteiro que separa o Eixinho e o Eixão. O carro parou próximo à moto, com algumas peças soltas no canteiro.

A equipe de socorro dos bombeiros atendeu à ocorrência com sete viaturas e 10 militares. A cena foi preservada até a chegada da perícia e ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Fonte: Correio Braziliense