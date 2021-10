Humorista da Globo cai em golpe de bitcoin e perde R$1,2 milhão

- Publicidade-

O humorista Rafael Portugal e sua esposa, Vanelli Portugal, perderam cerca de R$1,2 milhão. Os dois foram vítimas de um esquema de pirâmide financeira do “Faraó do Bitcoin”. No esquema, a GAS Consultoria Bitcoin dizia realizar trading com a criptomoeda, mas usava o dinheiro para abastecer uma pirâmide, descoberta pela Operação Kryptus, da Polícia Federal, em agosto. O casal está processando a GAS pelo dinheiro.

O caso foi descoberto e divulgado pelo colunista Léo Dias, que compartilhou imagens de uma conversa ocorrida entre Vanelli e a GAS. Segundo Léo Dias, o total investido em aportes foi R$1,2 milhão, de agosto de 2020 a março de 2021. O contrato previa retorno de 10% de lucro do valor investido, que seria repassado mensalmente.

O “Faraó da Bitcoin” é como é conhecido Glaidson Acácio dos Santos, quem comandava a GAS Consultoria. A PF descobriu que as empresas envolvidas na operação fraudulenta movimentaram mais de R$2 bilhões em seis anos.