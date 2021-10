Hulk Iraniano quebra osso no soco para desafiar lutador de MMA

Sajad Gharibi, famoso fisiculturista do Irã, postou vídeo inusitado nas redes sociais e desafiou o também fisiculturista Martyn Ford.

O Hulk Iraniano fez mais uma aparição intrigante nas redes sociais. O fisiculturista postou um vídeo inusitado para desafiar o colega Martyn Ford para uma luta no MMA. Sajad Gharibi ficou famoso nos últimos anos nas redes sociais pelo seu tamanho, forma física e semelhança com o personagem dos quadrinhos e das telonas.

Por conta disso, o fisiculturista realizou um sonho: se tornar lutador. No vídeo publicado nas redes sociais, o iraniano aparece com um osso de vaca, de mais ou menos 30 centímetros. Logo depois, o Hulk Iraniano quebra o osso com um único soco. Após o golpe desferido no objeto, o lutador desafiou Ford. “Assine o contrato e vamos lutar”, provocou.

“Hulk Iraniano” ficou conhecido pelo tamanho, forma física e semelhança com o personagem dos cinemas REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/@SAJADGHARIBIOFFICIAL

Na publicação no Instagram, o fisicultarista escreveu mais provocações: “Haters vão dizer que isso é montagem. Isso é a vida real do Hulk, não montagem de Hollywood como a vidade Martyn Ford”.

Apesar do vídeo e do desafio proposto a Ford, o Hulk Iraniano não é oficialmente um lutador de MMA. Por enquanto, o homem, apesar do tamanho e força incrível, é “apenas” um fisiculturista. Ele, inclusive, já fez um apelo para que Dana White, chefe do UFC, libere uma luta entre ele e outro lutador.