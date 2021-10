Hotel em que Messi mora em Paris é assaltado e quartos são invadidos

- Publicidade-

O jornal ‘The Sun’ publicou nesta sexta-feira que o hotel em Paris onde Messi mora com a família foi invadido por bandidos e quartos foram assaltados. Os bandidos teriam entrado no prédio por uma varanda destrancada em um andar acima do quarto do craque, que custa cerca de 17 mil libras (cerca de R$ 125 mil) por dia.

– Claramente houve uma violação de segurança muito séria e ela está sendo investigada. Há evidências que sugerem que uma gangue experiente foi a responsável – disse um policial ao jornal.

O hotel de luxo faz parte de uma rede que é patrocinadora do PSG. O caso aconteceu apesar da segurança reforçada principalmente pela chegada do argentino e seus familiares. O The Sun afirmou ainda que nenhum bem do jogador foi roubado.

Messi está buscando um local fixo para morar em paris e a escolha passa principalmente pelo gosto de sua esposa que quer morar em um local com piscina coberta, ginásio, vários quartos para as crianças, garagem coberta, cinema privado, ar condicionado e jardim. Um castelo em Paris chegou a ser cogitado.