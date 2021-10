Hospital de Campanha do Juruá poderá ser desativado em novembro

- Publicidade-

A desativação do Pronto Socorro do Hospital de Campanha do Juruá, tem previsão no mês de novembro deste ano, mas ainda não tem data definida.

De acordo com a diretora clínica da unidade, a médica Riane Santos, a direção está analisando toda a situação junto com a coordenação regional de saúde para poder anunciar a data, uma vez que vem diminuindo a procura de pessoas com sintomas da doença e também de internados. “O número de casos reduziu e a Sessacre pede que nós façamos uma programação correta conforme a demanda. Nós vamos continuar com a Clinica Médica Covid e a Clinica Covid”, afirmou.

Sobre a demissão de funcionários, a coordenadora clinica disse que também foi visto com a coordenação regional de saúde. E se houver a necessidade de reduzir os funcionários, assim será feito. “Foi uma demanda de funcionários que houve a necessidade de aumentar por conta da covid”.