Homem tenta se jogar do telhado do Batalhão de Trânsito no Segundo Distrito; veja o vídeo

- Publicidade-

Um homem, que ainda não foi identificado, tentou se jogar do telhado do Batalhão de Policiamento de Trânsito, localizado no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC). O fato ocorreu por volta das 09h da manhã deste sábado (16).

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionada e conseguiu demover o homem da ideia do ato. Segundo informações repassadas ao ac24horas, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), e, posteriormente, encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) da capital para uma avaliação psiquiátrica.