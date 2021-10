Homem tem mão decepada durante bebedeira

- Publicidade-

O crime de lesão corporal ocorreu na comunidade Humaitá do Moa, no Deracre.

Por volta das 16:30 do sábado, a Rotam foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência na região do Deracre.

Chegando na comunidade os Policiais Militares encontraram a vítima sendo atendida pelo SAMU com um corte profundo na mão e costas.

De acordo com os moradores da comunidade, dois amigos estavam em uma bebedeira quando começou a confusão. Ainda segundo os relatos, durante a briga, a vítima teria dado um tapa no rosto do suspeito. O homem teria se apossado de um terçado e desferido golpes nas costas e pulso da vítima que teve a mão decepada.



Ferido e sagrado muito o homem conhecido por “Cabelim”, foi atendido pela equipe do SAMU, e levado ao hospital do Juruá .

Após colher os dados, a equipe policial iniciou as buscas pelo autor, que não foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para demais diligências.