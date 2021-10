Homem sobe em mesa e tenta prender o juiz no próprio julgamento

- Publicidade-

Um homem de 37 anos interrompeu o próprio julgamento subindo em uma mesa mesa e tentado prender o juiz durante a sessão, em Port Talbot, no sul do País de Gales. Na ocasião, Daniel Hughes gritou que não conhecia a autoridade de Neale Thomas, foi contido pelos seguranças e derrubado no chão.

O réu era acusado de agressão e aguardava sua sentença, mas, após o incidente com o juiz, ele foi levado para uma cela e se recusou a voltar ao tribunal, informou o jornal The Mirror .

Um oficial do conselho de Neath Port Talbot, Kyle Gasson, afirmou que Hughes também o atacou quando ele foi prendê-lo, deixando-o com hematomas.

O réu foi considerado culpado a respeito da primeira acusação, de agressão, e a condenação dele deve ocorrer na próxima semana. Além disso, Hughes foi sentenciado a 28 dias de prisão por desacato ao tribunal.