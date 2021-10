Homem reduz consumo de gasolina em 47% e quebra posto de gasolina da cidade

Conversamos com Hudson Moreira, engenheiro mecânico e diretor da Associação Brasileira de Veículos Automotivos (ABVA). Hugo conta que o Magna Flex passou por supervisão do órgão antes de circular no Brasil e os testes revelaram a eficiência do dispositivo quando instalado corretamente.

“Nós recebemos a tarefa de averiguar a eficiência do Magna Flex antes de ser vendido no Brasil e os testes foram positivos. Quando instalado conforme instrui o fabricante, o aparelho é capaz de uma economia de até 48%, maior até do que a indicada pelo fabricante”, Disse Hudson.

O engenheiro ainda afirma que a reação causada no combustível pelo aparelho não é prejudicial ao veículo e serve apenas para potencializar o consumo de combustível.

“O Magna Flex interrompe a corrente de hidrocarbonetos do fluxo de combustível que passa pela mangueira, fazendo com que o motor extraia o máximo de potência com o menor consumo possível. Isso é o que torna o Magna Flex tão econômico”, Disse Hudson.

Horus Shop renova contrato de patente