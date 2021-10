Homem que matou a esposa, tentou assassinar a enteada e tentou cometer suídicio vira réu

- Publicidade-

A decisão foi do Juiz do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar Alesson Braz.

Antônio Uilamo Bezerra passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de assassinato. Ao receber a denúncia do Ministério Público Estadual o magistrado disse que a materialidade do crime se demonstra pelo laudo cadavérico.

Enquanto, os indícios de autoria pelos depoimentos de uma das vítimas e das testemunhas.

Ceará, como é mais conhecido, vai responder ação penal, que é a produção de provas no âmbito da justiça, pelo assassinato da esposa Maria Ivanilde da Silva e pela tentativa de assassinato contra a enteada das inicias S.V.S..

O homicídio tem os agravantes de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e violência doméstica. Os crimes ocorreram na noite de 17 de agosto na residência do casal, localizada na Rua Santa Maria, Bairro João Eduardo 2.



Consta na denúncia que após uma discussão por motivo banal Antônio Uilamo pegou uma faca e desferiu vários golpes na esposa, na mesma ação o réu tentou matar a enteada e depois tentou cometer o suicídio, desferindo várias facadas no próprio corpo.

O casal chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas por conta da gravidade dos ferimentos Maria Ivanilde não resistiu e morreu pouco tempo depois. O autor do crime após receber alta do hospital foi levado do pronto socorro direto para o presídio.