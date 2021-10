Homem preso importunação sexual alega que estava arrumando a fralda

- Publicidade-

Um homem de 32 anos foi preso por importunação sexual na Praia Grande, litoral de São Paulo, mas nega o crime. De acordo com o portal g1, ele disse aos policiais que tem incontinência urinária e estava arrumando a fralda geriátrica que usava. Por enquanto ele segue preso.

Testemunhas dizem ter visto o homem abrir o zíper da calça para esfregar as partes íntimas em uma adolescente de 17 anos.

Ela reagiu e teve apoio de outras pessoas para impedir que o homem saísse do ônibus. Ele foi preso e apresentou outra versão do caso.

“Ele não confirma a autoria do crime, fala que estava no ônibus porque gosta de caminhar, deixou o carro dele no terminal e acabou indo a pé até o bairro Guilhermina, quando pegou esse ônibus. Durante o trajeto, ele teria supostamente mexido na bermuda porque tem incontingência urinária e usa fralda, e que a fralda incomodava”, explicou o delegado responsável pelo caso, Alex Mendonça do Nascimento.

