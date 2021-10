Homem morre esmagado em parque de diversões no interior de São Paulo

- Publicidade-

Um homem de 29 anos morreu após ser esmagado por brinquedo. O caso aconteceu em um parque de diversões em Itu (SP), na noite da última quinta-feira (28). William Ribeiro estava no brinquedo chamado “Superman” que deixa as pessoas sentadas em bancos, mas faz movimentos no ar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), foi relatado que a grade de segurança do brinquedo foi aberta em funcionamento. O operador então interrompeu a atividade e, neste momento, William caiu e acabou sendo esmagado pela estrutura do brinquedo. O jovem chegou a ser socorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Outras cinco pessoas, entre 19 e 28 anos, que desceram da atração para ajudar o rapaz, também se feriram. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.