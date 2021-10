Homem morre após ser atingido por raio enquanto andava a cavalo com filho

Os dois cavalos que estavam sendo montados também morreram.

Um homem identificado como Deiby Brito morreu após ser atingido por uma descarga elétrica de um raio quando andava a cavalo junto com seu filho em uma fazenda localizada na zona rural de Caseara, região oeste do Tocantins. Os dois animais também morreram eletrocutados. O caso ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, um homem compareceu à sede do batalhão informando que um funcionário da fazenda havia sido atingido por um raio. Depois da ida de equipes da PM e do Instituto Médico Legal ao local, a morte foi constatada. O filho da vítima contou que ele e o pai, no momento do acidente, andavam montados em cavalos quando começou uma tempestade.

Segundo a polícia, o jovem afirmou que não viu o momento da descarga elétrica e não percebeu sequer um sinal de relâmpago, mas que apenas notou que o pai havia caído junto com o cavalo. Logo após, o animal que o próprio filho estava montado começou a tremer e também caiu. O rapaz então percebeu que o pai e os dois animais haviam morrido e saiu para procurar ajuda.

O corpo de Deiby Brito foi removido para o IML de Paraíso do Tocantins e logo após foi liberado. O velório e sepultamento foram realizados neste sábado (16).