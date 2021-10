Homem morre após ficar preso às ferragens de veículo em acidente

- Publicidade-

A batida frontal entre dois veículos, na noite de domingo (3/10), na DF-128, resultou na morte de uma pessoa, que ficou presa às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu no Km 05 da rodovia de acesso à Planaltina (GO), próximo ao posto da Companhia de Polícia Rodoviária (CPRv).

Por volta das 21h56, uma van escolar Fiat Ducato de cor cinza se chocou com um GM Classic de cor preta. O condutor do segundo veículo, identificado como Denílson Leite, sem idade informada, precisou ser retirado pelos bombeiros com a aparelhagem de desencarceramento.

Segundo CBMDF, a vítima foi atendida pela equipe de socorristas da corporação juntamente com a equipe médica do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do atendimento, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado no local pelo Samu.

Condutor da van, Mauro da Silva, 53 anos, apresentava ferimentos no rosto, braços e pernas, mas estava consciente, orientado e estável. Ele foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), juntamente com o casal de irmãos, uma de 13 anos e um menino de oito. Ambos apresentavam ferimentos leves nas pernas e dores pelo corpo.

Também transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), Geuzélia Castro, 60, apresentava dores nos braços e na região das costas, estava consciente, orientada e estável. Outros envolvidos no acidente foram transportados pelo Samu ao Hospital de Base do DF: Célia Vidal e Sérgio Nascimento. O Corpo de Bombeiros do DF diz não ter informações sobre os estado de saúde desses pacientes.