Homem mata ex-namorada de 16 anos a facadas e envia foto do corpo para mãe da vítima

Em Dourados, a 235 km de Campo Grande, um homem matou a ex-namorada, uma garota de 16 anos, a facadas. Depois, ele enviou uma foto do corpo para a mãe da vítima. O rapaz confessou o crime. O caso ocorreu neste sábado (30). As informações são do G1.

Durante uma discussão entre o homem, que tem 21 anos, e a vítima, ele teria chamado a adolescente para ir à casa dele para que eles pudessem conversar. Chegando lá, ele tentou asfixiá-la com uma almofada após a garota ter dito que o odiava e não queria mais vê-lo. Isso é o que aponta o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado.

Quando a vítima tentou fugir, ela foi atingida por uma faca de cozinha. Em seguida, o homem deu 40 facadas na região do tórax e do pescoço da ex-namorada. Após o crime, ele se dirigiu até a Polícia Militar e confessou o crime, registrado como feminicídio.

A mãe da garota disse à polícia que ficou preocupada com o sumiço da filha e decidiu ligar para ela. O rapaz atendeu o telefone, contou que havia matado a garota e, depois, enviou uma foto do corpo da vítima para a mãe dela.