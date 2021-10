Homem mata esposa e tira a própria vida no interior do Acre

- Publicidade-

Na noite de segunda-feira, 18, ocorreu no bairro Rosa Gonçalves, no município de Sena Madureira, um crime bárbaro.

Um homem identificado por Rogério de Souza Tamaru, 27 anos, matou a esposa, Dalaesse Maria Lima dos Reis, 21 anos, a golpes de faca e, em seguida, acabou tirando a própria vida em uma colônia na estrada de Manoel Urbano.

A motivação do crime teria sido, supostamente, devido ao marido não aceitar o pedido de separação da esposa. Revoltado com a situação, desferiu vários golpes de faca que levou Dalaesse a óbito ainda no local.

Após o crime, o acusado fugiu e se dirigiu ao km 48 da BR-364 sentido Manoel Urbano, onde ele acabou ceifando a própria vida com uma arma de fogo. Ambos os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (MIL) para os devidos procedimentos cabíveis.