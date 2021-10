Homem mais alto do Brasil consegue juntar dinheiro com “vaquinha” para cirurgia

Diagnosticado com osteomielite, Ninão convive com dores há mais de quatro anos

Joelison Fernandes da Silva, de 36 anos, o ‘Ninão’, vai passar por cirurgia de amputação da perda direita. O homem mais alto do Brasil sofre com problemas por conta de seus 2,37 metros, e, além disso, desenvolveu osteomielite que o impede de andar e o faz sentir dores há mais de quatro anos. Em uma campanha na internet, ele conseguiu arrecadar R$ 149.322,47 para as cirurgias.

Em uma campanha na internet, ele conseguiu arrecadar R$ 149.322,47 para as cirurgias.

“A maior dificuldade agora é a locomoção por dentro da casa”, disse ele ao g1. Joelison pesa mais de 200 quilos e diz ser ativo apesar da doença e da cadeira de rodas que é necessária desde que os problemas começaram a surgir.

A doença que foi diagnosticada há quatro anos, já manifestava sintomas há uma década e provocou uma infecção, que pode ser causada por bactérias ou fungos, e atingiu o osso, tendo como um dos principais sintomas a dor. “Eu não sabia o que era. Fui diagnosticando quando já tava muito avançado [o comprometimento da perna]”, revelou.

Ele gasta mensalmente cerca de R$ 500 com remédios, quase metade da renda da família. A locomoção prejudicada não o impediu de trabalhar e ele costumava fazer comerciais e era convidado para participar de eventos pelo país inteiro.