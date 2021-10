Homem leva tapa na rua e é flagrado ao vivo por telejornal do Acre

- Publicidade-

Uma cena inusitada foi flagrada durante a entrada ao vivo de um repórter no telejornal da emissora afiliada da Rede Globo no estado do Acre. O caso aconteceu nessa terça-feira, 12, enquanto o jornalista comentava a movimentação do comércio no centro da capital acreana no Dia das Crianças.

O cinegrafista mostrava imagens da região próxima ao shopping popular quando um aparece um homem sem camisa transitando numa calçada. Ao se aproximar de outro homem que estava em pé, encostado na parede, o primeiro recebe um tapa no rosto e chega a se desestabilizar e quase cair.

Depois de sofrer o tapa e um empurrão, o agressor aparenta dar um sermão na vítima, que continua caminhando normalmente. Em vídeo, a situação não foi comentada pelo jornalista, mas foi gravada e compartilhada por internautas nas redes sociais.

