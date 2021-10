Homem é vítima de emboscada e morto com 18 facadas

- Publicidade-

Um soldado do Exército de 24 anos, foi morto, nesta quinta-feira (30/10), com 18 facadas no Recanto das Emas. Segundo as informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o soldado se chamava Luciano e foi vítima de uma emboscada armada pelo assassino.

Soldado do exército é vitima de emboscada e morto com 18 facadas no Recanto das Emas (foto: PCDF/Divulgação)

As investigações apontam que o soldado teve um relacionamento com uma mulher, que estava grávida dele. No entanto, a mulher também já havia se relacionado com o suspeito do crime, um homem de 23 anos que não aceitava o término do namoro e queria reatar.

Com ciúmes, o suspeito armou uma emboscada. Prendeu a mulher no quarto e, com o celular dela, mandou mensagem ao militar. O soldado foi até a casa da também ex-companheira e, no local, foi surpreendido pelas costas com golpes de faca. O homem foi atingido fatalmente.

De acordo com as diligências, a mulher chegou a presenciar o crime. Ela era vítima de abuso do suspeito e era obrigada a se relacionar com ele, mesmo grávida do soldado do exército.

O crime é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia, do Recanto das Emas e o suspeito do crime segue foragido.