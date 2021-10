Homem é preso suspeito de matar enteado de 11 meses com soco na cabeça

- Publicidade-

Suspeito de agredir e matar o enteado, um bebê de 11 meses, um homem foi preso, na noite desta terça-feira (26), no município de São Gonçalo dos Campos, a 120 quilômetros de Salvador. De acordo com a polícia, ele deu soco na cabeça do menino “para fazê-lo parar de chorar”.

A denúncia foi feita pela mãe do bebê, que contou em depoimento ter deixado o filho sozinho por serca de 15 minutos, tempo que o padrasto usou para cometer o infanticídio. No retorno, ela encontrou o suspeito no banho e a criança, em convulsão, deitada sobre a cama.

A morte do bebê foi constatada na Policlínica da Fraternidade, para onde o menino foi socorrido. Segundo a polícia, foram encontrados na casa do suspeito 18 buchas de maconha, que também foi autuado por tráfico de drogas.

O homem foi levado para a delegacia do Sobradinho, em Feira de Santana, onde está à disposição da Justiça.