Homem é preso por espancar até a morte a mãe deficiente de 84 anos

Um homem foi preso em Samambaia, no Distrito Federal, sob acusação de ter espancado até a morte a própria mãe, uma idosa de 84 anos, dentro de sua casa. As agressões aconteciam de maneira recorrente, mas a idosa nunca teve coragem de denunciá-lo. As informações são do Metrópoles. Segundo o delegado adjunto da 26ª DP, Rodrigo Carbone, o indiciado já tinha condenação por tentativa de homicídio e diversos roubos.

“O investigado foi interrogado e será apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia ( NAC)”, explicou. A prisão ocorreu no âmbito da operação Miquéias 7:67, em alusão a um versículo bíblico que fala do desprezo do homem a familiares.