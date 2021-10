Homem é preso no Acre acusado de estupro após “casar” com garota de 11 anos

Segundo o delegado José Obetânio os pais da garota são separados e ela morava com a mãe, que não denunciou o estupro nem impediu que o homem levasse a filha dela para viverem juntos.

“É uma situação de pobreza e vulnerabilidade social. A mãe não tem muito discernimento quanto ao que é crime ou o que seria normal. Ela é uma menina frágil fisicamente e contou que no começo o estuprador só ia onde ela morava cometia o abuso e ia embora até que a levou para morar com ele. Ela agora está protegida e vai ter acompanhamento psicológico”, relata o delegado.

A menina chegou à delegacia acompanhada do pai, que também levou a filha até o Instituto Médico legal – IML para a realização do exame de conjunção carnal. Ainda não há informação se a garota voltará a morar com a mãe ou ficará com o pai.