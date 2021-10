Homem é preso em carro roubado e sem gasolina

- Publicidade-

Segundo testemunhas, o carro já estava há algum tempo estacionado no Abraão Alab, próximo do Cemitério São João Batista.

Um rapaz, que foi levado para a delegacia como testemunha, disse que o homem chegou em sua oficina e pediu para ele verificar se o carro estava com algum problema, pois não queria funcionar. Disse ainda que o carro pertencia ao seu pai.

Enquanto o mecânico caminhava com o possível autor do roubo do veículo, acreditando que era propriedade do pai do indivíduo, a polícia militar chegou no local.

Ao verificarem no sistema, viram que o veículo tinha restrição de roubo. Mas o rapaz que dizia que o carro era do pai dele, estava com as chaves.

A polícia então decidiu encaminhar testemunha e , possível autor , para a delegacia.

A polícia militar acredita que ele foi designado para ir buscar o veículo, que pode ter sido roubado por outras pessoas, mas deu azar de o carro estar sem gasolina e ele acabou levando a ”bucha”

O carro é um táxi de cor prata com placas de Epitaciolândia, MZS 7073. Está com alguns arranhões e também batido na frente.