Homem é preso após tentar subornar a polícia com uma motocicleta

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), através da Cia GIRO, na tarde desta quinta-feira, 14, estava em patrulhamento pelo bairro Mocinha Magalhães quando recebeu uma denúncia que, na Rua do Coco, um indivíduo havia realizado vários disparos e que estava em posse de uma arma de fogo.

De pronto, a equipe policial deslocou-se até o endereço da denúncia, avistou um indivíduo em fundada suspeita e com as características repassadas. A guarnição realizou a abordagem, e não encontrou nada de ilícito com o suspeito. A equipe policial ainda realizou buscas no local, vindo a encontrar 6 munições de 9mm (4 intactas e 2 duas deflagradas).

No momento da prisão, o indivíduo ainda quis subornar um dos policiais oferecendo uma motocicleta em troca de sua liberação, caracterizando corrupção ativa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo, sendo algemado por fundado receio de fuga. O suspeito, em condições normais, foi encaminhado à Delegacia para serem tomadas deliberações alusivas ao fato.