Homem é preso após tentar enforcar ex-companheira com fio de nylon

Na tarde desta quinta-feira (07/10), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) com apoio da Coordenação Operações e Recursos Especiais (CORE) prendeu E. S. C., de 41 anos de idade, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ex-companheira dele, uma mulher de 32 anos. O crime ocorreu no km 160 da Rodovia Transacreana.

O indivíduo, constantemente chegava embriagado à residência e agredia a vítima reiteradas vezes. Na ocasião do crime, E. S. C. tentou enforcar a companheira com um fio de nylon, momento em que ela caiu no chão e foi agredida na região do tórax. Não satisfeito, E. S. C. pegou sua espingarda e disse que ia matá-la, momento em que a mulher conseguiu fugir e se escondeu na mata.

A vítima foi socorrida e levada para a Casa Abrigo Mãe da Mata. Após a polícia tomar conhecimento sobre o delito, foi representado a prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

O investigado estava foragido, mas na tarde de hoje foi cumprida a ordem judicial pela equipe de investigação da DEAM. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) e em seguida colocado à disposição da Justiça.