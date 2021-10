Homem é perseguido e espancado por um grupo de cinco pessoas

- Publicidade-

Um homem foi perseguido e espancado por um grupo de cinco pessoas durante a madrugada de sábado (16/10). Imagens de um circuito de segurança na Rua 37 Sul, em Águas Claras, registraram a briga generalizada. No momento da confusão, um casal tentou separar a briga, que ocorreu por volta das 5h30 e durou cerca de dez minutos.

No vídeo, que o Correio optou por não divulgar por causa das imagens violentas e em respeito ao leitor, é possível ver o momento em que um motorista engata a ré e atropela um homem, que ao levantar chuta o veículo e tenta quebrar a moto de uma das vítimas com um capacete e, depois, derruba a motocicleta. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, mas, no momento em que chegou, os envolvidos não estavam mais no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) também foi acionado, mas, segundo a corporação, a vítima recusou o atendimento médico. De acordo com a PMDF, o homem também não quis registrar ocorrência e não revelou o motivo das agressões.

Por meio das redes sociais, a Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras (Amaac) reclamou da falta de segurança na cidade. “As cenas são quase que diárias em várias regiões de Águas Claras. A falta de policiamento ostensivo mais frequente faz com que a violência aumente gradativamente. São furtos no parque, furtos de cabos nas quadras, tiros ao alto, agressões e badernas a qualquer hora do dia”, escreveu.

Fonte: Correio Braziliense