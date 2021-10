Homem é atropelado por avião no Pará enquanto fazia exercícios

Vítima, que corria na pista de voo do aeroporto de Tomé-Açu, desmaiou com o impacto, mas sofreu apenas escoriações.

Um homem foi atropelado por um avião na pista do aeroporto de Tomé-Açu, na região nordeste do estado do Pará. A vítima, identificada como Anderson Silva, foi atingido na parte das costas, chegou a ser arremessado e desmaiou.

Ele foi levado de ambulância para uma unidade de saúde do município, mas apesar do impacto, sofreu apenas escoriações e está bem. Anderson publicou um vídeo em suas redes sociais na noite da última quarta-feira (29), informando sobre o seu estado de saúde e disse, ainda, que algumas pessoas acharam até que ele estava morto.

“Foi de Deus, porque se tivesse vindo um pouquinho em cima eu poderia ter morrido ou ficado paraplégico”, desabafou.

O avião que atingiu Anderson transportava transportava um paciente acamado e aterrissava quando uma forte chuva se formava na região. A vítima e um amigo faziam exercícios na pista.

O acidente repercutiu na redes sociais e diversas pessoas comentaram sobre o caso, já que é proibida a circulação de pessoas na pista de voo e há sempre risco para quem descumpre as orientações de segurança.