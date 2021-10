Homem de ‘língua presa’ é apelidado como personagem de TV e registra BO

- Publicidade-

O que, talvez, era pra ser só uma brincadeira entre amigos, acabou virando caso de polícia. Um homem de 45 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, alega ter virado alvo de “exposição vexatória entre os colegas de trabalho de uma lanchonete” pelo fato de ter ‘língua presa’.

O caso foi tipificado como difamação pela PM e aconteceu em um estabelecimento na Região Central da cidade no dia 5/10.

As diligências policiais tiveram início quando o homem foi até a sede da 31ª Companhia da Polícia Militar no município para registrar a ocorrência.

Conforme o registro policial, ele relata que ganhou o apelido de Mauro Maurício – personagem do humorístico “A Praça é Nossa”, transmitido pelo SBT, cuja principal característica era a dificuldade com a fala.

A atração fez muito sucesso nos anos 1980. O intérprete de Mauro Maurício era o ator Carlos Leite, que faleceu em 1991, vítima do vírus da Aids.

Ainda segundo o registro policial, o denunciante disse que se sentiu constrangido com a situação e que levaria o caso, juntamente com a cópia do boletim de ocorrência, para sua chefia.