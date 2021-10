Homem atira na ex-mulher após ela negar reatar relacionamento e quase é linchado

- Publicidade-

Uma mulher de 34 anos sofreu uma tentativa de feminicídio nessa terça-feira (12) no Bairro Vila Itamaraty, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá), quando o ex-marido foi até a casa dela tentar reatar o relacionamento e não aceitou a negativa dela.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o suspeito detido pelos moradores do bairro, que estavam revoltados porque ele havia atirado na ex-mulher, estavam agredindo o suspeito e só pararam com a chegada dos policiais.

A vítima contou aos militares que o ex-marido já havia chegado alterado, tentando reatar o relacionamento. Como ela não aceitou, ele sacou uma arma e atirou no abdômen dela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros-socorros à mulher e a encaminhou para o hospital.

O irmão do suspeito estava no local no momento em que o crime aconteceu, pegou a arma das mãos do irmão e escondeu em um bar. A arma foi entregue à polícia.

O suspeito foi detido com várias lesões devido às agressões dos moradores. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.