Homem agride companheira por ciúmes de vídeo no TikTok e tenta estuprá-la

Um homem agrediu a companheira de 25 anos com socos enquanto ela assistia vídeos no aplicativo TikTok.A agressão teria sido motivada por ciúmes. O caso aconteceu no domingo (24), em Chapecó, no Oeste catarinense.

De acordo com a polícia, a mulher relatou que o homem ameaçou matá-la caso chamasse as autoridades. Ela disse ainda que foi agredida na cabeça e que o agressor tentou estuprá-la na frente dos dois filhos do casal, de 2 e 4 anos.

Quando a polícia foi chamada, o homem de 52 anos não estava mais no local. Os policiais fizeram buscas nas proximidades e ele foi encontrado algum tempo depois.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi preso e levado para a Central de Plantão Policial (CPP). A vítima também foi conduzida para que ambos prestassem depoimento.