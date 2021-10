Hemonúcleo estenderá horário de atendimento das 7 da manhã até 5 da tarde dias de terça e quinta-feira

- Publicidade-

À partir dessa quinta-feira,14, o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul passa a atender com um novo horário nas terças e quintas-feiras, das 7 da manhã até as 5 da tarde.

O objetivo é prestigiar aquele público que não pode vir até a unidade para fazer a doação de sangue no horário estipulado pela unidade. “A partir de hoje nós estaremos atendendo nas terças e quintas-feiras das 7 da manhã até as 5 da tarde, mas posteriormente, o nosso plano é atender todos os dias da semana”, relatou o gerente de assistência do Hemonúcleo, Gilliard Santos.

O gerente ainda relatou sobre os doadores de sangue serem priorizados em filas de banco. “No mês passado foi aprovado um projeto de lei na câmara de vereadores em que o doador de sangue e doadores de medulas terão prioridades nas filas de bancos e em filas em gerais. Essa prioridade vai ser comprovada conforme doação e ele receberá a carteirinha em que lhe dará direito a esse benefício”, garantiu.