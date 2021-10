Gretchen recebe novo pedido de casamento e terá cerimônia indígena

- Publicidade-

Casada com Esdras de Souza, Gretchenrecebeu um novo pedido do casamento do amado, desta vez para selar novamente a união. Em entrevista à Quem, Esdras afirmou que teve a ideia de fazer uma nova cerimônia para celebrar a “ancestralidade indígena” de ambos.

“Gretchen me pediu em casamento no Sírio de Nazaré, em 2019. Agora, eu estou pedindo ela em casamento com renovação de votos, em um casamento totalmente indígena, na Ilha de Marajó Soure, com a Pajé Zeneida. Por conta também da nossa ancestralidade, que é totalmente o povo da mata. Nossos ancestrais são indígenas. Lancei a sugestão para ela e começamos a bolar os planos de vir para cá realizar e fomos muito bem recebidos”, contou ele, feliz com a reação da noiva.

Gretchen gostou tanto do pedido que resolveu organizar sozinha toda a cerimônia. “Tivemos uma reunião restrita com a pajé, e ela exigiu que fosse algo restrito e íntimo. Nós dois temos ancestrais indígenas, será algo importante”.