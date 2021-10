Governo realiza a 8ª Corrida do Servidor e estimula a prática saudável da atividade física

- Publicidade-

Integrando e estimulando a prática da atividade física, de forma saudável, o governo do Acre encerrou, nesta sexta-feira, 29, com a 8ª edição da Corrida do Servidor, a programação da semana alusiva (25 a 29 de outubro) ao servidor público acreano.

Com 280 participantes, a Corrida do Servidor, cuja organização ficou por conta da da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que contemplou servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ocorreu em percursos de três e cinco quilômetros, pelas ruas da capital.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha, que prestigiou o evento, a atividade ofertada pelo governo estadual, além de diversos outros benefícios, proporciona uma interação maior dos servidores, saúde e bem-estar aos envolvidos. “Em nome do governador Gladson Cameli, agradeço e parabenizo todos os envolvidos neste evento. Os senhores e as senhoras fazem a diferença”, pontuou.

Para a servidora Adrielle Palazzini, 27, lotada na Sejusp, que pela primeira vez participa da Corrida do Servidor, “essa iniciativa deve se estender por muitos e muitos anos. Parabéns ao governo do Estado e a todos que organizaram esse evento esportivo”.

Já o servidor Diego Manoel, 38, que é amante de corridas de rua, aponta esta edição da Corrida do Servidor como marco no seu retorno às atividades esportivas, já que se recupera de procedimento cirúrgico, face a um acidente. “Hoje é aniversário de minha mulher. Antes de sair de casa, fiz todas as homenagens a ela e prometi uma medalha da corrida como presente”, destacou.

A Semana do Servidor é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Gabinete da Primeira-Dama, Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Os resultados

Para o trajeto de cinco quilômetros (masculino), o pódio ficou da seguinte maneira: Jeffersson Pereira (1º), da Polícia Militar, Manoel Rairlando (2º), da Secretaria da Fazenda, e Márcio Jose (3º), da Casa Civil. No feminino, Patrícia Maciel (1º), da Sejusp, Diemes Pareira (2º), da Sesacre, e Lana Araújo (3º), do Ministério Público.

No trajeto de três quilômetros (masculino), as primeiras colocações ficaram com Manoel da Cunha (1º), da Sejusp, Victor Rodrigues (2º), da Sesacre, e Ismael Carlos (3º), do Corpo de Bombeiros. No feminino, o pódio foi formado por Natália da Silva (1º), do Gabinete Militar, Vânia da Silva (2º), da Sejusp, e Pollyana Rodrigues (3º), do Iapen.

Foto: Neto Lucena/Secom Foto: Neto Lucena/Secom Foto: Neto Lucena/Secom Foto: Neto Lucena/Secom