Governo libera pagamento do auxílio inclusão; confira regras

As pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que ingressarem no mercado de trabalho já podem solicitar o auxílio inclusão desde o dia 1º de outubro. O incentivo terá o valor de meio salário mínimo (R$ 550).

Ao ser contemplado com o auxílio inclusão, o beneficiário deixa de receber o BPC, que paga um salário mínimo por mês.

No entanto, caso ele perca o emprego, volta automaticamente a ter direito ao Benefício de Prestação Continuada, sem precisar passar pelas avaliações iniciais. Segundo o Ministério da Cidadania, o auxílio inclusão é um estímulo para que as pessoas com deficiência possam permanecer no mercado de trabalho.