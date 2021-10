Governo intensifica localização e recolhimento de máquinas agrícolas na região do Alto Acre

- Publicidade-

O Governo do Estado, por meio da Secretária de Produção e Agronegócio (Sepa), continua localizando e recolhendo máquinas e implementos agrícolas pertencentes ao Estado que não estavam sob o controle da Secretaria.

Na quinta e sexta-feira, uma equipe da Sepa coordenada pelo secretário Nenê Junqueira, esteve na região do Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil e Brasileia, em parceria com a Polícia Civil, em uma operação que conseguiu reaver diversos maquinários, dentre eles: dois tratores New Holland TT65 que estavam em uso, uma plantadeira de nove linhas, uma plantadeira de cinco linhas, uma grade niveladora de 36 discos, um grade aradora de 14 discos, uma grade niveladora de 32 discos, uma carreta reboque e ainda uma colhedeira de milho (foguetinha). A previsão é de que o número de máquinas e equipamentos recolhidos na região venha aumentar, pois no início da próxima semana a equipe segue com os trabalhos de localização e recolhimento, repatriando assim bens públicos do Estado à Secretaria.

O objetivo da ação, segundo o titular da Sepa, Nenê Junqueira, é recuperar e distribuir novamente o maquinário e os equipamentos aos agricultores, atendendo ao pedido do Governador Gladson Cameli, que é de atender o pequeno produtor: “As pessoas que estavam utilizando essas máquinas usavam e guardavam em suas propriedades, sem que outros produtores pudessem utilizar. Hoje não. Uma máquina dessas tem que servir a 20, 30 produtores no mínimo. Com isso nós estamos podendo atender mais de 800 produtores, coisa que nunca a Secretaria trabalhou, com essa visão de atender realmente o pequeno produtor, a agricultura familiar”.

Já são mais de cem itens que foram recuperados pelo estado nos municípios, entre eles caminhões, máquinas pesadas, tratores e implementos agrícolas. Agora, com o controle da Secretaria, o acesso ao maquinário repassado é documentado e tem prazo de entrega para que venha atender toda a classe de produtores no estado. A Sepa tem procurado atender este público por meio de pedidos de associações e cooperativas, que protocolam seus pedidos na secretaria, concedendo agora uma rotatividade maior no atendimento aos produtores.